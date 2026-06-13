CdM 2026 : un fan américain croyait que Messi allait jouer pour les Etats-Unis

Lors de la Coupe du Monde 2026, un fan a provoqué une vague de réactions sur les réactions après avoir cru que Lionel Messi pourrait jouer pour les États-Unis. La confusion est née du fait que l’attaquant évolue désormais en Major League Soccer avec l’Inter Miami, laissant penser à certains que son changement de club impliquait aussi un changement de sélection.

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This fan really thought Lionel Messi was going to line up for the USA because he plays in the MLS for Inter Miami 🤔😅 pic.twitter.com/VDFd990EkT — ESPN UK (@ESPNUK) June 13, 2026

Rapidement corrigé, le malentendu a rappelé une évidence du football international : le championnat dans lequel évolue un joueur n’a aucune influence sur son équipe nationale, ce que certains novices américains ne savaient à première vue pas. Lionel Messi continue bien de représenter l’Argentine, malgré son passage en MLS, et ne peut donc pas être aligné avec les États-Unis en compétition officielle.