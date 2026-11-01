Le Real Madrid récupère Courtois, mais perd un autre cadre avant le Racing Santander

Le Real Madrid a communiqué son groupe pour le déplacement à El Sardinero face au Racing Santander, ce dimanche à 16h15. José Mourinho pourra compter sur le retour de Thibaut Courtois, absent du Clásico remporté contre le FC Barcelone en raison d’une grippe. En revanche, Federico Valverde manque à l’appel : l’Uruguayen n’a pas suffisamment récupéré de la blessure contractée face aux Catalans. Un coup dur pour le technicien portugais, qui avait déjà annoncé en conférence de presse que son milieu de terrain ne serait pas disponible pour commencer cette rencontre.

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L’incertitude concerne désormais le poste de gardien. Si Courtois retrouve le groupe, Mourinho doit encore décider s’il lui rend immédiatement sa place ou s’il maintient Andriy Lunin, salué après sa prestation lors du Clásico. Éder Militão effectue également son retour après sa blessure, mais le staff souhaite gérer progressivement sa montée en puissance avant de lui confier à nouveau un rôle de titulaire. En défense, l’absence de Valverde pourrait pousser Dumfries à débuter sur le côté droit, devant Trent Alexander-Arnold dans la hiérarchie actuelle selon Marca. Le Real pourra donc compter sur plusieurs retours, malgré ce forfait important au milieu de terrain.