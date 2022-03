Nike ne lâchera pas Chelsea !

Avec les récentes sanctions de l'Angleterre contre Roman Abramovitch et donc Chelsea, la société de télécommunications Three, sponsor principal du maillot des Blues avait annoncé suspendre son partenariat avec le club londonien. D'autres sponsors comme l'équipementier Nike étaient aussi annoncés en partance. Mais selon les informations de The Athletic, la marque à la virgule ne compte pas lâcher Chelsea.

Des sources proches de Nike ont confirmé que la marque resterait bien le sponsor maillot de Chelsea. Un soulagement puisque le club avait signé un contrat à 900 millions d'euros sur 15 ans en 2016. Ce sponsor rapporte aux Blues environ 60 millions d'euros chaque année. Et malgré les graves sanctions du gouvernement contre le club, Nike compte bien tenir son engagement.