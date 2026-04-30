EdF : un ex-international français milite pour voir Lepaul à la Coupe du Monde

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 18 réalisations, Estéban Lepaul s’est solidement affirmé comme l’un des meilleurs attaquants français du moment. Au point de le voir goûter à l’équipe de France dans le futur ? Pour Djibril Cissé, grand fan du joueur, Lepaul mériterait sa place en sélection et même dès cet été à la Coupe du Monde.

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«Je suis grand fan, il sait que je l’adore, je parle souvent avec lui. Il peut aller en équipe de France, confie l’ancien international tricolore dans l’émission SAV de la Ligue 1. Je compare avec moi, et quand j’ai été appelé, il y avait Anelka, Henry, Trezeguet, Djorkaeff, Dugarry… Pourquoi pas Estéban ? Meilleur buteur de L1, il aurait sa place ! Moi, je l’aurais pris pour la Coupe du Monde. Il va faire le taff, se donner à l’entraînement, et si tu le fais rentrer, on ne sait jamais avec l’insouciance. »