Erling Haaland justifie ses débuts en fanfare avec Manchester City !

La suite après cette publicité

Les mots manquent parfois quand il s'agit de décrire les performances d'Erling Haaland. Inarrêtable depuis le début de sa carrière professionnelle, l'attaquant international norvégien (21 sélections, 20 réalisations) ne cesse d'éblouir la planète football, et ce à seulement 22 ans. Intraitable devant le but, l'enfant de Leeds a ainsi fait le bonheur du Borussia Dortmund pendant plus de deux saisons avant de s'envoler, cet été, pour Manchester City. Confronté à une nouvelle culture, à un nouveau stade mais aussi à de nouveaux coéquipiers, sans parler du coach et de la philosophie de jeu des Citizens, Haaland demeure, pourtant, le même. Une machine à scorer.

Après huit rencontres toutes compétitions confondues, l'ancien des Marsupiaux totalise ainsi douze buts et une passe décisive ! Un rendement impressionnant qui ne semble pas surprendre, outre mesure, l'intéressé. «Bien sûr je suis un peu surpris mais ce n'est pas un gros choc, non. Parce que je connais mes propres qualités et la bonne équipe dans laquelle j'arrive. Il y a tellement de bons coéquipiers ici. C'est un beau club avec de très bonnes personnes. J'adore être dans ce stade et nous avons passé de bons moments jusqu'à présent», a ainsi déclaré pour Telemundo Sports celui qui a réalisé le meilleur départ en termes de buts (10) pour un nouveau venu dans l'histoire de la Premier League.

Erling Haaland adore la méthode Guardiola !

Relancé sur ses débuts en fanfare, l'ex-buteur de Molde et du RB Salzbourg en a ensuite dit plus sur son efficacité et, pour lui, la clé vient surtout de son entraîneur, Pep Guardiola. «Ça se passe bien car il est un peu un maniaque du football, comme moi. Nous aimons tous les deux le football, il en est fou et c'est quelque chose que j'aime. Il pense à tout, à la façon dont vous pouvez mieux faire les choses et c'est ce que j'aime chez lui. C'est un système compliqué à City et j'ai essayé de l'assimiler le plus rapidement possible car je ne peux pas perdre de temps à faire autre chose», a ainsi avoué le Norvégien avant d'adresser un message pour son père, ancien joueur de City.

«C'est un peu spécial (de jouer) parce que mon père a joué à City avant et maintenant je suis là. J'ai vu de vieilles photos de lui quand il était ici et c'est agréable de penser que je joue pour le même club. C'était il y a 20 ans mais c'est toujours le même club. Nous avons toujours beaucoup parlé de football, nous le regardons beaucoup ensemble et nous nous entraînons. Nous avons parlé ici et là de petites choses et de la façon dont les défenseurs pensent par rapport aux attaquants. On parle encore football et c'est bien d'avoir un ancien footballeur comme papa». Une chose est sûre, si les défenses continuent de plier face au sang-froid du numéro 9 des Skyblues, ce dernier devra malgré tout patienter avant de refaire parler la poudre. Pour rappel, la Premier League a décidé de reporter la 7e journée de championnat après le décès de la Reine Elizabeth II.