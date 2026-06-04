France-Côte d’Ivoire : les notes du match

C’était le début de la préparation au Mondial 2026 pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Ce jeudi, à Nantes, les Bleus recevaient la Côte d’Ivoire pour le premier match de préparation. Sans surprise, Didier Deschamps avait annoncé que cette rencontre serait un premier test pour les siens et surtout une manière de monter petit à petit en puissance avant le premier choc face au Sénégal. Dans ce genre de match, la victoire est importante pour la confiance, mais il faut surtout éviter les blessures à quelques jours du début de la compétition. Pour le coup d’envoi de ce match, l’équipe de France se présentait en 4-2-3-1 avec Maignan dans les buts, Koundé, Upamecano, Konaté et Hernandez en défense et un double-pivot composé de Tchouaméni et Rabiot. Devant, tous les regards étaient fixés sur le quatuor Mbappé, Cherki, Olise et Thuram.

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Face à une équipe de Côte d’Ivoire réputée joueuse et où figurait notamment Yan Diomandé, la sensation de Leipzig pistée par le PSG, on s’attendait à un match assez ouvert. Très vite, Kylian Mbappé se procurait la première occasion de la partie d’une frappe sèche que Y. Fofana repoussait (6e). Les Bleus dominaient outrageusement la rencontre mais ne parvenaient pas spécialement à faire de grosses différences. La Côte d’Ivoire en profitait pour jaillir en contre avec la vitesse de Diomandé qui mettait un peu en difficulté Konaté. Mais ce sont les Français qui se procuraient les plus grosses occasions à l’image de Michael Olise qui profitait d’une récupération haute pour se présenter devant Fofana. Mais il manquait de lucidité pour conclure l’action (21e). Cherki, de son côté, qui décrochait beaucoup et distillait de bons ballons, s’emmêlait les pinceaux au moment de conclure une première fois dans le but vide (31e).

Une équipe de France aux deux visages

L’attaquant de Manchester City était par contre récompensé quelques minutes plus tard d’un but dont il a le secret. Après avoir éliminé d’un râteau le défenseur ivoirien devant la surface, il croisait sa frappe et ne laissait aucune chance à Fofana (45e). Juste avant ça, la Côte d’Ivoire ne passait pas loin du coup parfait mais Adingra voyait son tir repoussé in extremis par Maignan. Qu’importe, le plus dur était fait à la pause avec une légère avance. Au retour des vestiaires, comme il l’avait annoncé, Didier Deschamps effectuait un gros turn-over avec la sortie de Kylian Mbappé, Michael Olise, Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Des changements qui changeaient évidemment des choses dans le visage affiché par l’équipe de France. Plus attentiste, moins précise techniquement, l’équipe de France se faisait punir par la Côte d’Ivoire dès le retour des vestiaires. Sur un bon service de Nicolas Pépé, Guela Doué s’en allait tromper Maignan pour remettre les deux équipes à égalité. Décevante dans la foulée, la France semblait peu inspirée et les nouveaux changements de DD avec les entrées de Gusto, Lucas Hernandez et Manu Koné ne changeaient rien. Offensivement, les entrants Mateta et Akliouche ne parvenaient pas à s’illustrer.

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Et la Côte d’Ivoire, au fil des minutes, montait en puissance, gagnait en confiance. La formation d’Emerse Faé, aussi dotée d’un effectif assez impressionnant, arrivait même à renverser la rencontre en fin de match. Sur un excellent mouvement collectif, Guela Doué (décidément motivé à l’idée de jouer face à son frère Désiré qui est resté sur le banc), servait parfaitement Amad Diallo qui devançait le défenseur et déviait du pied droit (2-1, 84e). Un but qui venait sanctionner le visage affiché par les Bleus au retour des vestiaires et qui récompensait le sérieux de la formation ivoirienne. Le score ne bougera plus. Pour la première fois de l’ère Didier Deschamps, la France s’incline dans un match de préparation avant un Mondial. La France, qui restait sur 9 matches sans défaite, rechute et devra analyser cette contre-performance avant de s’envoler vers les États-Unis.

- L’homme du match : Doué (7,5) : placé sur le couloir droit, il a eu du mal à se mettre en jambes. Le Strasbourgeois se montrait volontaire au fil de la première période, mais très peu de ballons venaient à lui. Contre toute attente, il s’est retrouvé face à Maignan pour égaliser après la pause (53e), avec sang-froid. Affamé, il n’a rien lâché durant le second acte. Il a montré de la détermination dans ses courses et cela a doublement payé. Il a offert un cadeau à Diallo afin de s’offrir une passe décisive (84e). Grâce à deux mouvements de classe, c’est l’homme du match.

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France :

- Maignan (5,5) : quasiment rien à faire en première période, jusqu’à son intervention décisive sur une frappe d’Adingra, seul face à lui. Il n’a rien pu faire, presque dans la même situation, face à Guéla Doué en début de deuxième période sur l’égalisation ivoirienne, ni sur le deuxième but signé Amad Diallo, au ras de son poteau.

- Koundé (3) : son match a mal démarré avec une remise de la tête, simple à effectuer, envoyée dans l’axe directement sur un adversaire. Il a été en difficulté techniquement et a rendu plusieurs ballons à l’adversaire sur des relances. Il a clairement manqué de sérénité, même dans les duels. Inquiétant à 12 jours du premier match face au Sénégal. Remplacé à la 67e par Malo Gusto, qui a également souffert physiquement dans les duels, et qui se fait prendre par la vivacité de Diallo sur le 2e but ivoirien.

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- Upamecano (6,5) : il dégage une telle impression de puissance… Le défenseur du Bayern Munich a sauvé plusieurs coups en première période, grâce à sa vitesse d’intervention et sa bonne lecture du jeu. Remplacé par Maxence Lacroix au retour des vestiaires (note : 4). Le défenseur de Crystal Palace se fait aspirer par Wahi, en étant trop loin de l’attaquant, sur l’égalisation. Malgré cela, il a amené son dynamisme et sa volonté de trouver des relances appuyées. Pas de chance non plus, c’est suite à l’une de ses relances que le deuxième but ivoirien est arrivé.

- Konaté (4) : pris de vitesse trop facilement par Diomandé dès le début de la rencontre, il s’est souvent retrouvé dans la zone du feu follet ivoirien et son gabarit imposant n’a pas suffi pour l’arrêter. Il ne voit pas l’appel de Doué sur l’égalisation ivoirienne et glisse au mauvais moment. Remplacé à la 67e par Lucas Hernandez, plutôt solide.

- T. Hernandez (5) : un bon début de match avec un centre tendu en une touche vers Mbappé. Malheureusement, cela n’a pas été suivi d’effet. S’il est monté régulièrement, il n’a pas délivré d’assez bons ballons, hormis une bonne passe vers Thuram devant lui dans la surface. Un peu trop de déchet dans ses passes. Défensivement pas embêté par Adingra et surtout bien couvert par l’abattage de Rabiot et le repli de Thuram. Remplacé par Lucas Digne à la pause (note : 4), qui n’a pas eu l’impact espéré. Il a semblé émoussé, moins explosif que Théo Hernandez. Pas assez attentif sur le premier but ivoirien, et pris par le surnombre adverse sur le deuxième.

- Tchouaméni (4,5) : une grossière erreur à la 42e heureusement sans conséquence, avec une perte de balle juste devant sa surface. Moins impactant que Rabiot dans les duels et plus discret, il s’est distingué par une bonne tête cadrée sur un centre de Cherki. Remplacé par N’Golo Kanté (note : 5) dès la mi-temps. Le milieu a récupéré le brassard de capitaine, et a d’abord eu du mal à se distinguer, avant de monter en puissance au fil des minutes pour afficher ses éternelles qualités. Celles d’un joueur qui donne l’impression d’être partout.

- Rabiot (6) : une première période très solide, avec beaucoup de duels disputés face aux rugueux Ivoiriens. Il s’est en plus régulièrement projeté, amenant des solutions à ses partenaires dans la profondeur. Plus discret après la pause mais toujours précieux. Remplacé à la 67e par Manu Koné, qui a amené de l’impact également, mais qui a moins sécurisé sa défense malgré tout.

- Olise (5,5) : souvent utilisé en 10 par Deschamps, il a cette fois débuté côté droit, son poste au Bayern. Peu touché en début de rencontre, il a dû permuter avec Cherki pour prendre la température de la rencontre et s’est peu à peu libéré. Une belle passe pour Mbappé (7e), une autre pour Thuram (9e), une frappe trop centrée (21e), et surtout une connexion technique réelle avec Cherki ont animé sa première période. Remplacé par Maghnes Akliouche à la mi-temps (note : 5). Comme son prédécesseur, il a montré un joli lien technique avec Cherki et des permutations. Une belle talonnade pour sortir du pressing adverse mais il n’est pas apparu dans la meilleure période française.

- Cherki (7) : lui a démarré dans l’axe, sa position préférentielle, et a démontré tout son talent technique sur quelques gestes soyeux. Il a alterné le simple, avec des remises et des déplacements entre les lignes, et le plus difficile, avec des gestes de classe (râteaux, louches). Il aurait pu ouvrir le score dès la 31e en tirant en première intention mais il a attendu la 45e pour trouver la faille, avec un enchaînement splendide au cœur de la surface ivoirienne. Deschamps l’a laissé sur le terrain jusqu’à la 78e minute, l’occasion pour Cherki de montrer qu’il était aussi important sur les sorties de balle. Et si le joueur de Manchester City avait gagné sa place de titulaire pour le début du Mondial ? Remplacé par Zaïre-Emery, dont le premier contrôle dans la surface n’a pas été à la hauteur du joueur qu’il a remplacé.

- Thuram (4,5) : positionné à gauche, il a fait parler sa puissance sur quelques séquences intéressantes. Il est à l’origine de la meilleure action française à la demi-heure de jeu, et s’est montré sérieux pour boucler son côté avec Rabiot et Hernandez. Une frappe, non cadrée, en début de deuxième période. Pas le plus virevoltant mais pas le moins impliqué, il est resté sur la pelouse jusqu’à la 89e minute. Remplacé par Bradley Barcola pour les dernières minutes de la rencontre.

- Mbappé (5) : le capitaine français a montré qu’il était en jambes mais il a manqué de spontanéité à plusieurs reprises. Dès la 7e minute, il a mis trop longtemps pour armer sa frappe et s’est fait reprendre. Repris aussi, par Singo, sur une accélération qui aurait dû être létale à la 41e. Il a été plutôt inspiré techniquement dans ses remises, lui qui est parfois fruste dans ce domaine. Remplacé à la pause par Jean-Philippe Mateta (5), qui a apporté plus de poids et de taille, avec un profil différent. Le joueur de Crystal Palace a mis de la détermination, et s’est montré sur quelques duels, réclamant aussi le soutien de la Beaujoire. Une belle bataille physique avec Agbadou notamment.

Côte d’Ivoire

- Fofana (6) : le portier ivoirien a entamé sa rencontre avec une superbe parade devant Mbappé (7e). Un arrêt réflexe qu’il a pu répéter sur la frappe d’Olise, se couchant au sol sans hésiter (21e). Sans être rassuré par ses défenseurs, le rempart a continué les arrêts. Sur la tête de Tchouaméni, il a été irréprochable (39e), mais la frappe de Cherki l’a laissé sans voix (45e). Moins alerté durant le second acte, il est resté serein dans les airs et au sol.

- Doué (7,5) : voir ci-dessus.

- Agbadou (6) : le défenseur de 28 ans savait que la tâche serait difficile face aux buteurs de l’Équipe de France. Dès le début de la rencontre, il a dû reculer pour éviter que les Bleus ne frappent au but de Fofana. Mais l’ancien Rémois a su anticiper les mouvements de Mbappé et Cherki grâce à un jeu de corps impressionnant. Grâce à un coéquipier de taille à ses côtés, il est resté concentré jusqu’au bout.

- Singo (6,5) : en compagnie d’Agbadou dans la charnière centrale, il n’a pas fait de cadeau aux Tricolores. Grâce à une excellente vivacité, il est resté focus sur Mbappé et est parvenu à le bloquer avec ses qualités. Courageux et imprévisible dans ses tacles, il a clairement fait la différence en un contre un. Costaud et dynamique dans ses mouvements défensifs, il résistait lors de chaque situation dangereuse. Une rencontre maîtrisée de A à Z. Remplacé par Ousmane Diomandé (75e).

- Konan (4) : à l’opposé de Doué, le latéral a subi en début de match. Il n’a pas bronché face aux dribbles d’Olise et celui-ci devait se replacer rapidement à son poste lorsqu’il avait décidé d’aller vers l’avant. À cause des montées de balle tricolores, il ne pouvait pas utiliser les ailes pour dédoubler.. Il est resté assez bas sur la pelouse, mais a fait preuve de sang-froid pour déstabiliser ses adversaires en un contre un. Remplacé par Christopher Opéri (67e).

- Adingra (4,5) : le numéro 10 a vécu une rencontre délicate. Il n’était pas le plus régulier. Sans se créer de grosses occasions, il a persévéré et cela aurait pu payer. Après un mauvais contrôle de Tchouaméni devant la surface française, celui-ci a failli inscrire le premier but de la rencontre (42e). Remplacé par Amad Diallo après la pause (46e, note : 6). Le Mancunien a manqué son dribble suite au retour de Lacroix dès son entrée (58e), mais a calmé les Bleus en fin de match grâce à un but important, celui de la victoire 2-1.

- Fofana (5,5) : le milieu de terrain expérimenté devait montrer l’exemple. Dès l’entame, il a notamment stoppé Mbappé (2e). Même s’il ne pouvait pas s’approprier le ballon entre les lignes, celui-ci a essayé de mettre du rythme. Un dynamisme qui a failli se transformer en passe décisive, à la suite d’un centre dans la surface de Maignan (28e). Juste avant le but de Cherki, il s’est fait humilier par son geste technique en deux temps. Tout au long de sa rencontre, il a misé sur son gabarit. Remplacé par Christ Inao Oulaï (67e).

- Kessié (5,5) : inarrêtable en club, le joueur d’Al-Ahli était tout autant motivé avec sa sélection. Présent dans quelques circuits de passe, il a assumé son rôle de leader dans l’entrejeu. S’il a moins brillé que les milieux de terrain adverses, il a voulu se faire entendre à plusieurs reprises dans les duels. Sa vision du jeu a pu mettre en confiance ses partenaires. Il est tout de même auteur d’un vilain geste après un coup envoyé à l’arbitre. Remplacé par Ange-Yoan Bonny (67e).

- Diomandé (6,5) : le jeune Ivoirien a montré ses atouts dès les premières minutes. Celui-ci a éliminé ses adversaires avec une aisance technique remarquable, sans forcément porter son ballon avec insistance. Devant Koundé, il s’est amusé et lui a fait vivre un cauchemar tout au long de la première période. Habile sur les contre-attaques, il a tout donné pour se faire voir. Un match de grande classe pour le talent prometteur à Nantes. Remplacé par Bazoumana Touré (67e).

- Wahi (3) : placé en pointe face aux Bleus, l’attaquant semblait presque endormi. Il n’a reçu que très peu de ballons dans les pieds et devait effectuer un pressing fatiguant. Sans être impliqué, le Niçois n’a eu aucune occasion à se mettre sous la dent avant le retour aux vestiaires. L’attaquant faisait encore les cent pas dans le second acte, tentant d’enclencher des frappes anodines. Remplacé par Ibrahim Sangaré (67e).

- Diakité (4) : en jouant 45 minutes, il n’a pas rayonné. Le buteur a tout simplement attendu les ballons, tout comme Wahi. Obligé d’enclencher le pressing sans se relâcher, on ne peut pas dire qu’il ait passé une bonne soirée à la Beaujoire. Hormis quelques contre-attaques de sa part lorsque les Tricolores se relâchaient, son impact n’a pas été visible. Remplacé par Nicolas Pépé (46e, note : 6), qui a délivré une superbe passe décisive à Doué après un jeu en triangle (53e) et qui a amené du peps à l’attaque ivoirienne.