CAN 2025 : le cadeau de Cristiano Ronaldo à Sadio Mané après son sacre avec le Sénégal

Ce vendredi, plusieurs joueurs qui ont remporté la CAN avec le Sénégal étaient de retour dans leurs clubs respectifs. Alors que Moussa Niakhaté a eu un retour chaleureux à Lyon, Sadio Mané faisait son retour à Al-Nassr. L’occasion pour tout le vestiaire d’honorer le retour de la légende du Sénégal de 33 ans.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le club saoudien montre les félicitations de ses coéquipiers pour son retour triomphant à Riyad. Au moment de voir Cristiano Ronaldo, Sadio Mané a obtenu un gâteau de la part du quintuple Ballon d’Or. Sur le terrain d’entraînement de l’équipe, le Portugais de 40 ans coupe même une part de gâteau que mange l’ancien de Liverpool. CR7 qui donne du gâteau à un coéquipier : une image que vous ne verrez que pour les grandes occasions.