PSG : le message de Kylian Mbappé qui affole l’Espagne

Kylian Mbappé (24 ans) continue d’affoler l’Espagne. Ce jeudi, c’est un message publié sur ses réseaux sociaux qui a mis le feu à la presse ibérique qui pense encore à un possible départ cet été.

En effet, le Français a partagé une image d’une chanson de Tiakola et Dave avec plusieurs émojis dont une bombe. Les paroles de ce son disent notamment : «je suis un Top Boy, une signature chère comme Moisés Caicedo à Londres» Il n’en fallait pas plus pour enflammer les médias espagnols dont AS. Mais a priori, l’attaquant du PSG ne fait que valider cette collaboration musicale.