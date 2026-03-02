Italie : le retour de Marco Verratti en sélection se confirme

Plusieurs mois après les premières rumeurs évoquant un possible comeback en Nazionale, Marco Verratti se rapproche sérieusement d’un retour en sélection nationale. Selon plusieurs médias italiens, le sélectionneur Gennaro Gattuso a récemment échangé avec l’ancien milieu du Paris Saint-Germain, désormais à Al-Duhail au Qatar, afin d’évaluer sa condition physique et sa disponibilité en vue des barrages décisifs pour la Coupe du Monde 2026 en mars. Déjà évoquée à l’automne dernier, l’hypothèse d’un retour du natif de Pescara prend désormais de l’épaisseur.

En manque d’un véritable régulateur au poste de sentinelle, Gattuso réfléchirait à s’appuyer sur l’expérience internationale de Verratti, absent de la sélection depuis juin 2023. Malgré une période récente plus discrète au Qatar, le milieu de 33 ans reste compétitif et pleinement disposé à répondre à une convocation. À l’approche du rendez-vous crucial contre l’Irlande du Nord, l’Italie pourrait donc miser sur un visage bien connu pour stabiliser son entrejeu.