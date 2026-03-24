LdC (F) : Lyon en mauvaise posture après sa défaite à Wolfsburg

Ces quarts de finale de Ligue des Champions nous proposent notamment un grand classique du football féminin avec le déplacement de Lyon à Wolfsburg. Invaincues depuis le début de la compétition, les protégées de Jonatan Giráldez se sont inclinées pour la première fois au terme d’une soirée sans.

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Incapables de marquer malgré 20 tentatives (trois cadrées seulement), les partenaires d’Ada Hegerberg ont perdu (1-0) après un but de Beerensteyn dès la 14e minute. Ce résultat surprise oblige les Lyonnaises à renverser la situation lors du match retour le jeudi 2 avril. Suite de la compétition ce soir avec la rencontre entre Arsenal et Chelsea.