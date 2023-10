Belgique : le discours émouvant de Romelu Lukaku sur son enfance

La suite après cette publicité

Alors qu’il a connu un été loin d’être simple avec de nombreuses rumeurs de départ entre l’Inter Milan et la Juventus, l’attaquant belge Romelu Lukaku fait désormais les beaux jours de l’AS Roma de José Mourinho sur ce début de saison. L’ancien joueur de Chelsea a d’ailleurs profité de cette trêve internationale avec la sélection belge pour signer une lettre pour le site The Players’ Tribune dans laquelle il revient sur son enfance dans l’extrême pauvreté et l’importance de sa famille dans son parcours footballistique :

«J’ai joué avec tellement de colère, à cause de beaucoup de choses… à cause des rats qui couraient partout dans notre appartement… parce que je ne pouvais pas regarder la Ligue des Champions… à cause du regard que les autres parents me regardaient. J’étais en mission. Quand j’avais 12 ans, j’ai marqué 76 buts en 34 matchs. Je les ai tous marqués avec les chaussures de mon père. Une fois que nos pieds avaient la même taille, nous les partagions…», a écrit l’attaquant des Diables Rouges.