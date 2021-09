Carabao Cup : le tirage du 4e tour

Chelsea, Tottenham et West Ham se sont qualifiés ce mercredi soir pour le prochain tour de la Carabao Cup. West Ham a notamment éliminé Manchester United. Et il fera face à un autre Manchester, celui de City, au prochain tour.

Le tirage au sort a en effet été effectué, avec donc ce choc entre Hammers et Citizens mais aussi un Arsenal-Leeds au programme.

🏆 Fixtures for Round Four of this season's #CarabaoCup have been confirmed!#EFL