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Ligue des Champions

Liverpool : le groupe contre le PSG avec le grand retour d’Alexander Isak

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Alexander Isak @Maxppp
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PSG Liverpool
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Son absence s’était éternisée depuis des semaines. Recrue la plus chère de l’été de Liverpool après plusieurs grosses saisons avec Newcastle, Alexander Isak n’est pas parvenu à justifier les 150 millions investis sur lui l’été dernier. De retour à l’entraînement depuis le début du mois, le buteur de 26 ans est clairement sur le retour.

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Mieux encore, son come-back est effectif pour la rencontre aller de quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain puisqu’il a été convoqué dans le groupe d’Arne Slot. Une bonne nouvelle pour les Reds qui pourront compter sur une arme offensive qui pourrait être utile sur les derniers instants de la rencontre au Parc des Princes ce mardi. Le club de la Mersey sera privé d’Alisson Becker aux cages.

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