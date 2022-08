PSG : Christophe Galtier confirme l'arrivée de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a confirmé l'arrivée de Renato Sanches, alors qu'un accord entre le PSG et le LOSC a été trouvé hier soir. Le champion de France va débourser 15 millions d'euros pour s'offrir le milieu portugais, dont le contrat expirait en juin prochain.

« Renato arrive cet après-midi oui. C'est un joueur avec des qualités que d'autres n'ont pas comme Verratti et Vitinho. Ce sont des joueurs différents. Il est explosif et percutant avec de l'impact. On avait cette opportunité-là sur le marché. Celle de prendre un joueur qui connait le championnat et le haut niveau car il est international. On a saisi cette opportunité. Il va devoir s'intégrer car il arrive tardivement. Il a très peu joué dans cette préparation voire pas du tout car il attendait un transfert. Il va avoir du retard par rapport aux autres joueurs de l'équipe, mais il est explosif, il peut casser des lignes et rattraper des coups sur le point défensif », a lancé le coach parisien. Voilà qui est clair.