Coupe du Monde 2026 : comment le Japon est devenu le cauchemar des grandes nations

Le 28 mars dernier, le Japon a envoyé un message fort avant le début de la Coupe du Monde 2026. À Wembley, les hommes du sélectionneur Hajime Moriyasu ont fait tomber les Three Lions. Une victoire de prestige de plus pour une sélection qui n’a plus rien d’une surprise, car les Samouraïs Bleus ont changé de statut : ils ne sont plus des outsiders capables d’un exploit isolé, comme c’était le cas depuis leur Coupe du Monde en 2022, mais restent une formation crédible pour aller très loin dans ce Mondial 2026.

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Une génération dorée, malgré les blessures

Cette évolution ne date pas d’hier. Déjà en forme en 2018, ils avaient subi une désillusion contre la Belgique en huitièmes de finale. En 2022, le Japon avait marqué les esprits en battant successivement l’Allemagne et l’Espagne pour terminer en tête du groupe, avant de pousser la Croatie jusqu’aux tirs au but. Depuis, la sélection asiatique a confirmé sa progression avec des succès contre le Brésil en amical, l’Angleterre à Wembley et une campagne qualificative maîtrisée qui lui a permis de devenir l’une des premières nations qualifiées pour le Mondial 2026.

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Installé autour de la 18e place mondiale au classement FIFA, le Japon affiche désormais clairement son ambition : franchir pour la première fois de son histoire le cap des huitièmes de finale. Cependant, les blessures ont également impacté l’effectif de Moriyasu. Privée de Mitoma, Minamino et du capitaine Wataru Endo, blessés avant le tournoi, la sélection nippone conserve une profondeur impressionnante. « Nous avons sélectionné ces 26 joueurs en pensant qu’ils sont les meilleurs pour que le Japon gagne sur la scène mondiale à ce moment. Nous gagnons en équipe, nous progressons en équipe. Nous voulons montrer une équipe unie, combative et courageuse jusqu’à la dernière minute », avait indiqué Hajime Moriyasu lors de l’annonce de sa liste.

Objectif quart de finale

Autour de Takefusa Kubo et du sérial buteur Ayase Ueda, Takehiro Tomiyasu (Ajax Amsterdam), Ko Itakura (Ajax Amsterdam), Ritsu Doan (Francfort) ou encore Daizen Maeda (Celtic) apportent une expérience précieuse acquise dans les meilleurs championnats européens. Au-delà des individualités, c’est surtout le collectif qui impressionne. D’après la presse locale, un pressing agressif et une organisation défensive considérée comme l’une des plus solides du continent pourraient permettre aux Japonais de réaliser leur grand objectif.

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Opposés aux Pays-Bas, à la Tunisie et à la Suède, les Japonais peuvent viser la première place du groupe F. Leur entrée en matière face aux Néerlandais, ce soir, sera déjà un excellent révélateur de leurs ambitions, bien que les récents ajustements logistiques liés à l’acclimatation au Mexique et aux changements de terrains d’entraînement n’aient pas aidé à la préparation. « Nous sommes devenus plus confiants. Ce n’est pas seulement les résultats, mais aussi la façon dont nous jouons et à quel point nous sommes soudés en tant qu’équipe », indiquait récemment Takefusa Kubo. Sur une série de six victoires consécutives en amical avec des victoires de prestige contre l’Islande, le Ghana ou encore le Brésil, les Samuraï Blues veulent frapper fort sur le continent américain.