Alors que l’avenir de Zoumana Camara est en passe d’être fixé après un début de saison convaincant, Montpellier a connu un sérieux coup d’arrêt ce samedi en s’inclinant sur le terrain du Stade Lavallois (1-0). Malgré un onze ambitieux articulé avec le joueur prêté par le PSG, Naoufel El Hannach sur le flanc droit, de Florian Tardieu dans l’entrejeu et de Mamadou Camara à la pointe de l’attaque, les Héraultais ont été piégés dès la 21e minute sur une réalisation d’Aboubakary Kanté. Incapables de refaire leur retard par la suite, les Pailladins concèdent un revers aussi frustrant qu’inattendu face à une formation mal classée.

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Ce résultat fait figure de véritable sensation au regard de la dynamique et du classement des deux équipes avant cette journée. S’il conserve malgré tout sa solide troisième place, le MHSC manque une belle occasion de conforter sa position sur le podium face à un adversaire en difficulté. De son côté, le Stade Lavallois réalise une excellente opération comptable en s’extirpant de la zone rouge pour grimper au quinzième rang, juste devant Clermont.