Bayern : Joshua Kimmich forfait contre Arsenal

Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich à quelques heures de son choc face à Arsenal. Ce mercredi soir à 21h, les Bavarois accueillent les Gunners à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, dans une rencontre opposant deux sérieux prétendants au titre européen. Mais le club allemand devra composer sans l’un de ses joueurs les plus importants. Joshua Kimmich ne participera pas à cette affiche en raison d’un décès survenu dans sa famille proche. Le milieu de terrain allemand de 31 ans est donc contraint de déclarer forfait pour cette rencontre particulièrement attendue.

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Due to a passing in his immediate family, Joshua Kimmich is not in the squad today for the match against Arsenal. On behalf of the family, we ask that his privacy and grief be respected, and that further inquiries and reporting be refrained from. La suite après cette publicité We send our deepest condolences to Joshua Kimmich and his loved ones.— FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2026

Sur le terrain, cette indisponibilité représente néanmoins un coup dur pour le Bayern Munich, qui perd l’un de ses principaux cadres dans l’entrejeu. Indispensable dans l’organisation du jeu bavarois, Kimmich réalise un début de saison convaincant, avec notamment trois passes décisives en six rencontres de Bundesliga. Il s’est également montré décisif sur la scène européenne, délivrant une passe décisive lors de ses deux premières apparitions en Ligue des Champions cette saison. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et son expérience des grands rendez-vous manqueront aux Munichois face à une formation d’Arsenal ambitieuse. Le Bayern devra donc revoir son organisation au milieu de terrain pour cette troisième journée européenne.