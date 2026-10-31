PL : Man City tombe contre Brighton, Sunderland s’écroule encore, Bournemouth enchaîne

Après la débâcle de Manchester United contre Chelsea plus tôt dans la journée (2-0), la 9e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec un choc entre Manchester City et Brighton, surprise de ce début de saison. Et les Seagulls ont tenu leur rang en ouvrant le score grâce à Ayari (0-1, 11e). Brighton a longtemps mis les Skyblues en difficulté, qui ne sont jamais parvenus à revenir au score et concèdent ainsi une deuxième défaite. Manchester City pourrait perdre la tête du classement en cas de bon résultat d’Arsenal à Liverpool. De son côté, Brighton consolide sa troisième place.

La suite après cette publicité

Tout en bas du classement, rien ne va plus à Sunderland. Les hommes de Régis Le Bris ont complètement sombré sur la pelouse de Coventry City. Malgré la réduction du score de Le Fée, les Black Cats ont été surclassés et restent lanterne rouge avant de recevoir Chelsea. Juste devant eux, Nottingham Forest est également en danger après sa défaite à Brentford (0-2). Les Bees grimpent à la 6e place et enfoncent Forest au 19e rang. Dans les autres rencontres, Evanilson, puis Adli, après un superbe numéro de Kroupi, ont permis à Bournemouth de s’imposer contre Leeds United (8e), offrant ainsi à son équipe la 7e place. Enfin, Hull City (9e) et Ipswich Town (12e) n’ont pas réussi à se départager au terme d’un match nul spectaculaire, marqué par de belles réalisations de McBurnie et Enciso.

Les résultats du multiplex de 16h :

Manchester City 0-1 Brighton : Yasin Ayari (11e)

Coventry 3-1 Sunderland : Tatsuhiro Sakamoto (17e), Taiwo Awoniyi (37e) et Jack Rudoni (52e) / Enzo Le Fée (67e, s.p.)

Brentford 2-0 Nottingham Forest : Nikola Milenkovic (30e, CSC) et Igor Thiago (76e)

La suite après cette publicité

Bournemouth 2-0 Leeds : Evanilson (31e) et Amine Adli (90e+4)

Hull City 2-2 Ipswich Town : Tim Iroegbunam (58e) et Oli McBurnie (68e) / Florentino (22e) et Julio Enciso (74e)