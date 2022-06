Ander Herrera n'a pas peur de la concurrence au milieu

Alors que le Paris Saint Germain est à la recherche de nouveaux milieux de terrain pour étoffer son effectif, l'Espagnol Ander Herrera souhaite tout de même rester au club afin de se battre pour sa place dans l'équipe. Interrogé par AS sur la probable futur concurrence avec Vitinha et Renato Sanches, il ne semble pas préoccupé par le risque de moins jouer.

«J'aime ça. À Manchester, on m'a posé la même question lorsque Bastian Schweinsteiger, Matic, Pogba ou Fred étaient là. À Paris, Danilo, Gueye, Rafinha sont arrivés... Et j'ai toujours joué et j'ai toujours eu des responsabilités. Cela a fait de moi un meilleur footballeur. J'aime avoir à mes côtés des milieux de terrain qui me rendent meilleur et rendent l'équipe meilleure.»