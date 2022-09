Barça : les adieux émouvants de Pierre-Emerick Aubameyang

Six mois et puis s'en va. Après sa signature libre en janvier dernier, l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le FC Barcelone pour s'engager pour les deux prochaines saisons avec Chelsea, qui a déboursé 12 millions d'euros pour s'attacher ses services. Les Blues s'offrent un attaquant qui connaît bien la football anglais (92 buts et 21 passes décisives en 163 matches avec Arsenal).

La suite après cette publicité

Sur ses réseaux sociaux, la Panthère aux 73 sélections (30 buts) a fait ses adieux au Barça et à ses supporters : «culers , 6 mois passés avec vous. Mais j'ai l'impression que ça fait 6 ans. Tout l'amour que j'ai reçu est indescriptible et surtout ces jours-ci. Je vous souhaite le meilleur et j'espère vous voir bientôt. Ma famille, merci. Auba.»