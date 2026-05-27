Ligue Europa Conférence : les Français de Crystal Palace ont envoyé un signal à Didier Deschamps

Crystal Palace se souviendra longtemps de ce mercredi 27 mai 2026. Le club anglais a remporté la 5e finale de l’histoire de la Ligue Europa Conférence au terme d’une finale serrée face au Rayo Vallecano (1-0). Avec ce succès, le 15e de Premier League a gagné son ticket pour la Ligue Europa l’an prochain. Les Français de son effectif, les défenseurs Maxence Lacroix et Jaydee Canvot, et l’attaquant Jean-Philippe Mateta ont largement eu leurs mots à dire dans ce succès. C’est aussi une bonne nouvelle pour les Tricolores.

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Le dernier cité a même été l’unique buteur de cette finale à la 51e minute, avant de sortir sous les applaudissements de ses supporters à la 76e. «C’est magnifique parce que j’ai marqué. Je suis trop content. J’ai aidé l’équipe à gagner son premier trophée européen», sourit le héros du soir sur Canal+ Foot, et particulièrement en vue lors des célébrations. «C’est important de gagner et de faire la fête avec les supporters. Je leur donne ce qu’ils veulent. Ils ont payé, ils sont venus d’Angleterre. Je suis obligé de célébrer avec eux».

Les Français ont brillé en finale

Pas sûr qu’ils le revoient sous le maillot rouge et bleu des Eagles la saison prochaine, même si le Français est encore sous contrat pour un an. Dans quelques jours, il rejoindra l’équipe de France le plein de confiance, comme Maxence Lacroix, lui aussi brillant ce soir. Le défenseur s’apprête à disputer sa première grande compétition internationale. Comme son coéquipier en club, il ne part pas pour être un titulaire dans l’esprit de Didier Deschamps mais ils auront au moins la confiance à plein. C’est toujours bon à prendre.

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«C’est merveilleux, on est un club familial, qui vient de loin. Donner ça à nos fans, c’est magnifique, réagit le joueur de 26 ans. C’est un rêve éveillé pour les supporters. Les gens font des kilomètres pour voir leur équipe et leur donner ça, c’est magnifique. On mérite, je pense. On a fait une belle campagne. Ce trophée, on ne l’a pas volé», assure-t-il, avant de conclure, toujours au micro de la chaîne cryptée. «On espère qu’il y aura une autre médaille cet été». Les Bleus n’attendent que ça.