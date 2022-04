PSG-Lens : la réaction à chaud d'Idrissa Gueye

Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 10e fois de son histoire après son match nul concédé à domicile face à un RC Lens à 10 (1-1). Malgré ce résultat, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye s'est dit fier de ce titre acquis à quatre journées de la fin, et ce même s'il n'a pas pu le célébrer avec les supporters.

«Bien sûr, c'est un titre, on est très contents. C'est important de gagner le titre pour ce club. On aurait aimé d'autres titres mais on va se contenter de ça. On essaye de se faire plaisir. On aurait aimé fêter ce titre avec les supporters, peut-être que ça sera au dernier match», a-t-il lâché quelques instants après le coup de sifflet final.