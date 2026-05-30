Aya Nakamura rend hommage au PSG

Ce samedi, le PSG a remporté sa deuxième finale de Ligue des Champions de suite. Après le sacre facile acquis la semaine dernière contre l’Inter Milan (5-0), les Parisiens ont dû batailler ce samedi face à Arsenal et ont décroché le Graal aux tirs au but. Un succès qui va amener tout Paris à célébrer ce samedi soir.

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🏆 Aya Nakamura apprend pendant son concert au Stade de France la victoire du PSG en finale de Ligue des champions !



« Ça va être la fête ce soir ! »



🔴🔵 Et bravo au @PSG_inside pour ce 2e sacre de suite ! pic.twitter.com/5abmQh2Fot — Stade de France (@StadeFrance) May 30, 2026

Et si des risques de débordements sont à prévoir, la joie devrait régner dans les rues de la capitale. Dans le même temps de ces festivités, le concert d’Aya Nakamura au Stade de France battait son plein. Durant son show, la chanteuse française a d’ailleurs célébré le titre avec son public lorsque l’annonce du sacre parisien a eu lieu.