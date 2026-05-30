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Ligue des Champions

Aya Nakamura rend hommage au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bayern PSG @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Ce samedi, le PSG a remporté sa deuxième finale de Ligue des Champions de suite. Après le sacre facile acquis la semaine dernière contre l’Inter Milan (5-0), les Parisiens ont dû batailler ce samedi face à Arsenal et ont décroché le Graal aux tirs au but. Un succès qui va amener tout Paris à célébrer ce samedi soir.

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Et si des risques de débordements sont à prévoir, la joie devrait régner dans les rues de la capitale. Dans le même temps de ces festivités, le concert d’Aya Nakamura au Stade de France battait son plein. Durant son show, la chanteuse française a d’ailleurs célébré le titre avec son public lorsque l’annonce du sacre parisien a eu lieu.

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