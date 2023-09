OL : Cris juge l’arrivée de Fabio Grosso

Son arrivée devra insuffler un vent de fraîcheur entre Rhône et Saône. Après un début de saison cataclysmique, l’OL a décidé de faire confiance à Fabio Grosso afin de rectifier le tir. L’ancien défenseur gauche, passé par Lyon entre 2007 et 2009 en tant que joueur, sort d’une expérience réussie sur le banc de Frosinone. Pour rappel, il a permis à son ancienne équipe d’être promue en Serie A.

Interrogé sur l’arrivée de son ancien coéquipier sur le banc du club de son cœur, Cris, en plateau pour Prime Vidéo à l’occasion de la rencontre entre l’AS Monaco et le FC Lorient, voit d’un bon œil cette nomination : «Je suis content qu’il arrive à l’OL. En tant que joueur, il était exemplaire. Il ne parlait pas beaucoup mais il parlait juste. Il a ce côté professionnel car c’est un Italien. Comme coach, j’ai eu la chance de le connaître car je voulais faire le stage avec lui quand j’ai passé mes diplômes d’entraîneur. Je pense que son arrivée est une bonne chose. De plus, il vient avec quatre adjoints. Il a un staff en place et il va donc pouvoir coacher comme il veut.»