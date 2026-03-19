L’UEFA ouvre une enquête après la terrible blessure de Noa Lang

Victime d’une grave blessure mercredi en 8es de finale de Ligue des champions, sectionnant son doigt sur un panneau publicitaire d’Anfield, Noa Lang va manquer plusieurs semaines de compétition. «Notre joueur Noa Lang, blessé en seconde période lors de ce match, souffre d’une grave coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures en présence de notre équipe médicale», précisait d’ailleurs, ce jeudi, Galatasaray, qui a également perdu Victor Osimhen sur blessure.

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En attendant, l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête suite à ce grave incident afin d’établir les responsabilités. D’après le média turc En Son Haber, Galatasaray a, de son côté, décidé de porter plainte pour réclamer des dommages et intérêts. Reste désormais à connaître les résultats de l’enquête.