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Bologne fait revenir Arthur Theate

Par Jordan Pardon
1 min.
Arthur Theate @Maxppp

Retour aux sources pour Arthur Theate. Bologne a officialisé ce dimanche la signature de l’international belge (36 sélections) en provenance de Francfort. L’ancien Rennais débarque sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat de 15 millions d’euros, auxquels pourraient se greffer des bonus. C’est à Bologne que s’était révélé le défenseur de 26 ans avant de rejoindre Rennes en 2022.

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«Le Bologna FC 1909 annonce avoir acquis les droits sur les performances sportives du défenseur Arthur Theate de l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un prêt jusqu’au 30 juin 2027, avec une option d’achat. Après avoir quitté le club à l’été 2022, Theate revient chez les Rossoblu en tant que joueur plus mûr, fort d’une carrière qui l’a mené au niveau international. Ce retour ramène à Bologne un défenseur déjà confirmé, mais encore au sommet de sa forme.»

Pub. le - MAJ le
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