Real Madrid : les premiers mots de Kepa

La suite après cette publicité

Il aura la lourde responsabilité de remplacer Courtois pendant toute une saison. Fraîchement arrivé au Real Madrid, Kepa Arrizabalaga était présenté en tant que nouveau joueur de l’écurie merengue ce mardi. L’occasion de l’entendre pour la première fois dévoiler ses ambitions…

« Je suis dans un des meilleurs moments de ma carrière, je suis prêt pour relever ce défi. Je peux garantir du travail et de l’engagement. La décision a été facile à prendre. J’avais des propositions de clubs importants, mais quand l’option du Real Madrid s’est présentée la décision a été rapide et facile. J’espère que le Real Madrid voudra me garder à la fin de la saison », a lancé l’Espagnol. C’est tout ce qu’on lui souhaite…