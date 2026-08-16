Chelsea : Enzo Fernández lourdement hué à Stamford Bridge

Enzo Fernández traverse une période particulièrement délicate à Chelsea. De retour de vacances, l’Argentin a entamé la rencontre amicale face à la Real Sociedad sur le banc avant d’entrer en jeu, mais son apparition à Stamford Bridge a été accompagnée de lourds sifflets. Une partie du public a également hué son nom lors de l’annonce des équipes, même si d’autres supporters ont continué à le soutenir, notamment lorsqu’il a récupéré le brassard de capitaine selon The Telegraph.

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Cette défiance intervient alors que l’avenir du milieu de 25 ans reste incertain. Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Fernández est désormais associé à Manchester City, qui semblait prêt à passer à l’action cet été. Chelsea avait fixé une échéance pour recevoir une offre, mais aucune proposition n’est finalement arrivée dans le délai imparti, laissant les Blues s’attendre à conserver leur capitaine cette saison. Reste que le climat autour de Fernández s’est tendu. Affaire à suivre…