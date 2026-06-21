Brésil : bonne nouvelle pour Neymar

Absent lors des deux premiers matches du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026, Neymar voit enfin le bout du tunnel. Alors que son sélectionneur Carlo Ancelotti a annoncé qu’il l’attendait ce jeudi à minuit heure française pour le match contre l’Écosse, l’attaquant montre des signes rassurants.

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Selon ESPN Brazil, la première séance d’entraînement depuis la victoire 3-0 contre Haïti a vu Neymar s’entraîner à l’exercice collectif avec le groupe. Une grande première pour lui qui n’a plus joué un match depuis le 17 mai dernier.