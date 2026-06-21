Coupe du Monde
Brésil : bonne nouvelle pour Neymar
@Maxppp
Absent lors des deux premiers matches du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026, Neymar voit enfin le bout du tunnel. Alors que son sélectionneur Carlo Ancelotti a annoncé qu’il l’attendait ce jeudi à minuit heure française pour le match contre l’Écosse, l’attaquant montre des signes rassurants.
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Selon ESPN Brazil, la première séance d’entraînement depuis la victoire 3-0 contre Haïti a vu Neymar s’entraîner à l’exercice collectif avec le groupe. Une grande première pour lui qui n’a plus joué un match depuis le 17 mai dernier.
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