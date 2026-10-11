Premier League : Manchester City assomme Liverpool après un choc déséquilibré

Ce dimanche, la Premier League nous offrait un choc entre deux cadors qui évoluent dans des atmosphères bien différentes depuis le début de saison. D’un côté, le Liverpool d’Andoni Iraola cherchait à se replacer dans la course au podium tout en composant avec plusieurs absences offensives majeures (Isak, Gakpo, Szoboszlai). De l’autre, le Manchester City d’Enzo Maresca trônait en tête de la Premier League sur une dynamique étincelante de cinq victoires consécutives, malgré une trêve internationale agitée en raison du verdict aux 115 infractions au fair-play financier entre 2009 et 2018.

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Finalement, la première période a grandement déçu sur le plan du jeu. Freinés par une imprécision technique inhabituelle pour une telle affiche, les 22 acteurs ont peiné à emballer les débats. Entre pertes de balle stupides, centres manqués et frappes écrasées, les occasions franches se sont faites rares, Alisson et Gianluigi Donnarumma n’étant quasiment jamais mis à contribution. Les défenses ont pris le pas sur des attaques en manque d’inspiration, à l’image d’un Semenyo en difficulté côté City. Au final, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge logique et le spectacle n’était pas au rendez-vous.

Manchester City s’est finalement amusé à Liverpool

Au retour des vestiaires, Manchester City est revenu avec de meilleures intentions grâce à des choix tactiques payants et un coaching gagnant. Après plusieurs alertes consécutives et l’entrée décisive de Jérémy Doku à la 54e minute, les Cityzens ont pris Liverpool à la gorge. En l’espace de trois minutes, Doku s’est mué en passeur décisif pour la volée victorieuse d’Erling Haaland (0-1, 65e), juste après que Ryan Gravenberch n’ait pénalisé les siens en récoltant un second carton jaune (62e). Réduits à dix, les Reds ont sombré dans la foulée lorsque Doku a inscrit le but du break d’une frappe sublime dans la lucarne, scellant le coup parfait des visiteurs (0-2, 68e).

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Désorganisés et épuisés en infériorité numérique, les hommes d’Andoni Iraola n’ont plus trouvé les ressources pour réagir et ont fini par céder une troisième fois. À la 78ᵉ minute, au terme d’une séquence collective d’une fluidité magistrale initiée par Doku et sublimée par une talonnade de Joško Gvardiol, Rayan Cherki a assommé Anfield d’un crochet suivi d’une frappe du droit chirurgicale (0-3, 78e). Ce succès éclatant permet à Manchester City de poursuivre son sans-faute avec une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues et d’asseoir sa domination en tête de la Premier League avec 18 points. Les Skyblues vont désormais se tourner vers la Ligue des Champions et le choc contre le PSG, mercredi (21h). À l’inverse, Liverpool concède son premier revers de la saison et reste bloqué à la 7e place avec neuf points, manquant l’occasion de se rapprocher du podium avant les échéances européennes. Pour rappel, City reçoit le PSG mercredi prochain en Ligue des Champions.