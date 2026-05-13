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Ligue 1

OM : Habib Beye aurait été proposé à Monaco

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp

Habib Beye est toujours sur le banc de l’OM. Sauf retournement de situation, il va s’en aller une fois la saison finie. On pourrait penser que le Sénégalais prendrait son temps pour digérer ses expériences à Rennes et Marseille. Mais il est visiblement prêt à reprendre au plus vite.

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La Provence révèle que les agents de Beye aurait proposé son nom à l’AS Monaco en cas de départ de Sébastien Pocognoli, dont l’avenir n’est pas encore assuré à la tête du club princier. Il y a quelques jours, nous vous avions déjà indiqué sur notre site que l’ancien consultant de Canal+ avait proposé ses services au PFC.

Pub. le - MAJ le
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