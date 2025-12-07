Barça : Ferran Torres fait mieux que Kylian Mbappé

Parfois moqué pour son manque d’efficacité, Ferran Torres affiche pourtant des statistiques dignes d’un très grand attaquant, son triplé face au Betis n’étant qu’un exemple de son talent. D’après Marca, le joueur du FC Barcelone est actuellement le quatrième meilleur buteur des grands championnats européens (hors penalties), derrière seulement Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland. L’Espagnol a inscrit 27 buts sur l’année civile 2025 et se rapproche de son objectif personnel d’atteindre les 30 réalisations.

Son ratio buts par minute est également impressionnant, si bien qu’il dépasse même celui de Kylian Mbappé. Avec onze buts en 933 minutes de jeu en Liga, il inscrit un but toutes les 84 minutes, contre un toutes les 89 pour l’international tricolore. Des chiffres qui font de lui l’actuel meilleur buteur du club catalan. En plus de ces buts en championnat, Ferran Torres a scoré deux fois en Ligue des champions et deux autres fois avec la sélection espagnole.