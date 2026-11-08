OM : le très beau message de Bruno Genesio à Yannick Cahuzac

Victorieux du RC Lens avec l’OM (1-2), Bruno Genesio a également tenu à apporter son soutien à Yannick Cahuzac, après la lourde défaite du RC Lens face à Côme (1-9) en Ligue des Champions. L’entraîneur marseillais a confié avoir particulièrement souffert pour son homologue lensois : « vous savez, mercredi, j’ai beaucoup souffert en tant que coach pour Yannick Cahuzac. Je me suis mis à sa place, seul un autre entraîneur peut savoir ce qu’il a vécu».

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Le technicien a également invité Cahuzac à s’accrocher et à rester soudé avec son groupe, convaincu que les Lensois disposent des qualités nécessaires pour rebondir. «c’est un jeune coach, il faut qu’il s’accroche, il faut être uni avec ses joueurs. Ils ont des qualités. On est l’exemple, l’OM, que tout est possible si on croit en soi et en son groupe. Les entraîneurs français doivent être solidaires entre eux», a-t-il conclu.