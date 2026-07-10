Jürgen Klopp raconte sa tentative avortée de recruter Kylian Mbappé

En marge du quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc (2-0), Jürgen Klopp est revenu sur sa tentative de recruter Kylian Mbappé à Liverpool, à l’époque où le joueur évoluait à l’AS Monaco. L’ancien entraîneur des Reds a raconté, pour MagentaTV, avoir pris un avion de Blackpool à Nice avec tout le staff de Liverpool avant que la famille Mbappé ne rejoigne un jet privé pour une discussion en toute discrétion. « On a tourné en rond dans le ciel, on a discuté avec la famille, on a bien mangé. On n’avait pas le droit d’être vus. C’était génial, mais il est parti à Paris », a confié Klopp, évoquant le prêt puis le transfert définitif au Paris Saint-Germain en 2017 pour 180 millions d’euros.

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Lors de ses confidences, Klopp a également mentionné d’autres cibles françaises qu’il avait suivies, comme Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot. Le premier avait choisi de rejoindre le Borussia Dortmund, tandis que pour le second, Klopp avait simplement « parlé avec sa mère » sans que cela aboutisse à un transfert. Ironie du sort, les trois joueurs étaient titulaires ce jeudi soir contre le Maroc : Mbappé a ouvert le score d’une frappe enroulée, puis Dembélé a doublé la mise sur une passe décisive du capitaine français, rappelant tout le potentiel que Klopp avait déjà identifié plusieurs années plus tôt.