Manchester United crie au scandale, Mohamed Salah dos au mur

Manchester United enrage contre l’arbitre

Battu à domicile par Leeds pour la première fois depuis 45 ans, Manchester United ne digère pas les décisions arbitrales, notamment le carton rouge donné à Lisandro Martinez. "Si je parle, je vais avoir de gros problèmes", a déclaré Bruno Fernandes, un bel hommage à José Mourinho. Michael Carrick n’y est pas allé de main morte non plus : « J’ai trouvé que les garçons ont bien géré la situation, ils sont restés positifs et se sont battus pour obtenir un résultat après une autre décision scandaleuse, vraiment scandaleuse. Cela fait deux matchs de suite que nous avons subi des décisions de ce genre qui nous ont été défavorables, mais celle-ci était l’une des pires que j’aie vues. » Le club envisage d’ailleurs de faire appel pour contester le rouge du défenseur argentin.

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Mohamed Salah a une dernière chance de briller

Les joueurs de Liverpool ont besoin du bruit d’Anfield et de son ambiance incroyable lors des soirées de Ligue des Champions, il faudra un grand public pour qu’on ait une grande équipe et un grand match. Sur le terrain, les joueurs d’Arne Slot seront attendus au tournant, notamment Mohamed Salah. L’Egyptien n’a pas joué la moindre minute à l’aller, ce soir, il devrait être titulaire pour ce qui pourrait être son dernier match de Ligue des Champions avec Liverpool, lui qui quittera le club l’été prochain. Mohamed Salah sort d’une saison incroyable, mais celle-ci est beaucoup plus compliquée. Manque d’efficacité, d’inspiration, de confiance et relation délicate avec Arne Slot, le Pharaon a vécu des mois de galère et ce match retour contre le PSG pourrait bien lui permettre de finir en beauté. Anfield, quart de finale retour de Ligue des Champions, il n’y a pas de meilleur endroit pour sauver une saison finalement.

La presse allemande pense déjà à la demi-finale

On part en Allemagne où Bild se demande déjà quel adversaire serait le mieux à jouer pour le Bayern Munich. Le club bavarois n’a pas encore confirmé son billet pour la demi-finale, mais visiblement le succès 2-1 au Bernabéu suffit à donner de la confiance à tout le monde. Paris ou Liverpool, on se pose la question même si tout le monde se méfie forcément du PSG, champion d’Europe en titre. Le club de la capitale avait d’ailleurs éliminé le Bayern Munich en 2021, alors que le club allemand était à ce moment le champion d’Europe en titre. Il y a déjà eu une confrontation entre les deux en phase de ligue, mais cette rencontre a de quoi être alléchante et personne ne s’en lasse. A l’heure actuelle, le PSG et le Bayern Munich sont sûrement les deux meilleures équipes d’Europe. Alors sans remontada ce soir en Angleterre et demain en Allemagne, on aura un duel au sommet… une finale avant l’heure !