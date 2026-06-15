CdM 2026, Espagne : on sait ce que de la Fuente a dit dans le vestiaire

L’Espagne a débuté sa Coupe du monde 2026 par une déception en étant accrochée par le Cap-Vert (0-0), lundi à Atlanta. Malgré une domination constante et de nombreuses occasions, la Roja a buté sur une défense parfaitement organisée et sur un Vozinha infranchissable. Un résultat frustrant pour les champions d’Europe, qui devront rapidement réagir pour éviter de se compliquer la tâche dans ce groupe H. Au coup de sifflet final, Unai Simón a tenu à rendre hommage à la prestation cap-verdienne tout en affichant sa confiance pour la suite du tournoi. Le portier de 29 ans a aussi donné des indices sur ce que le sélectionneur a dit dans le vestiaire…

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« Ils ont eu quelques occasions en première mi-temps. Il faut souligner le travail défensif de l’équipe, mais aussi leur envie de marquer. Le Cap-Vert était très présent dans sa surface, avec des joueurs imposants physiquement qui lançaient des contre-attaques. En termes d’effort, de jeu et de stratégie, nous n’avons rien à redire. Les Coupes du monde, c’est comme ça. On croit qu’ils peuvent être comme avant le Costa Rica. Le Cap-Vert sera une équipe redoutable. Ils ont été sous-estimés à cause de notre style de jeu offensif. En Coupe du monde, on a droit à l’erreur et il faut la corriger. Le coach nous dit de continuer à attaquer. Il nous a manqué la finition pour marquer, et le match est différent maintenant. Cette équipe va y arriver». Pas d’alerte rouge alors, on prend les mêmes et on recommence.