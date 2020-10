LdC : Ander Herrera juge Paul Pogba

Ander Herrera a évolué durant 3 saisons aux côtés de Paul Pogba à Manchester United. Mais mardi soir au Parc des Princes, l'Espagnol sera opposé à son ancien partenaire dans l'entrejeu, pour la 1ère journée de la Ligue des Champions. En conférence de presse, il a été invité à juger le niveau du Français.

« Je pense qu'il a tout. Je l'ai déjà dit beaucoup qu'il n'y a pas de milieu comme lui. Il peut faire des 1 vs 1, gagner des ballons, attaquer, box to box. Il a toutes les qualités. Je pense qu'il joue maintenant un peu plus bas, parce qu'ils ont signé Bruno Fernandes. Et avant, on avait l'habitude de jouer à 3, moi plus à droite et lui plus à gauche. Il a toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand tu vois la liste des joueurs candidats pour le Ballon d'Or, normalement il joue dans l'équipe qui gagne tout. Si MU a la capacité de combattre pour tous les titres, il sera dans la liste pour le Ballon d'Or, pour tous les trophées. Mais je répète ce que j'ai dit avant. Je suis un joueur du PSG. Je souhaite le meilleur pour Paul et MU car ils sont dans mon cœur mais demain on sera dans une équipe différente », a lâché Herrera.