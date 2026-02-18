«Les Marocains ont été volés», les lourdes accusations venues de la CAF un mois après la CAN 2025

Il y a un mois jour pour jour, le Sénégal a été sacré champion d’Afrique. Un succès qui a fait couler beaucoup d’encre puisque de nombreuses polémiques ont éclaté avant, pendant et après la finale face au Maroc, pays hôte du tournoi. En effet, l’état de santé de plusieurs Lions de la Téranga a posé question, tout comme l’affaire des serviettes du gardien Edouard Mendy. Il ne faut pas non plus oublier l’arbitrage, avec notamment le pénalty accordé aux Lions de l’Atlas qui a entraîné l’arrêt du match et le retour aux vestiaires d’une bonne partie des joueurs sénégalais, sur ordre du sélectionneur Pape Thiaw. Ces derniers s’estimaient lésés.

Mais Sadio Mané a convaincu tout le monde de revenir sur le terrain et de jouer comme des "hommes". Dans la foulée, Brahim Diaz a totalement manqué sa panenka et le Sénégal a été sacré grâce à un but de Pape Gueye. En parallèle, des scènes de violence, notamment entre supporters, ont eu lieu. Après le triomphe du Sénégal, on pensait que la tension s’apaiserait. Mais cette finale continue encore et toujours de faire parler en Afrique. Vendredi, lors du Comex de la CAF, Olivier Safari (président du comité des arbitres de la Confédération africaine de football) a fait des révélations fortes.

Les Marocains ont été «volés»

«Chaque joueur sénégalais qui s’est retiré aurait dû être averti immédiatement à son retour sur le terrain, mais nous avons donné des instructions pour ne pas le faire, afin de préserver le match et de ne pas y mettre fin prématurément.» Il reconnaît ainsi que les arbitres ont influé la rencontre. Et ce n’est pas le seul. Ce mercredi, dans les colonnes du Guardian, Samir Sobha a également évoqué cette finale. Réélu au Comité exécutif de la CAF en mars dernier, celui qui est aussi président de la fédération mauricienne de football s’est offert une sortie médiatique remarquée.

«Je demande pardon à la Fédération marocaine de football pour l’injustice dont ils ont été victimes… Les règles n’ont pas été respectées, comme elles auraient dû l’être lors de ce match… Ils (les Marocains, ndr) ont été volés. Il est clair qu’après la sortie de l’équipe sénégalaise du terrain, tous les joueurs auraient dû être sanctionnés d’un carton jaune. Je ne dis pas qu’il ne faut pas remettre le trophée à l’équipe sénégalaise. C’est fait, c’est fait. On ne peut rien y changer… Mais il faut mettre notre ego de côté et reconnaître qu’une injustice a été commise envers l’équipe nationale marocaine. Après avoir examiné le règlement de la compétition, je suis certain que ma position est justifiée». Des déclarations qui risquent de faire parler, puisqu’elles viennent d’un membre du ComEx de la CAF. Affaire à suivre…