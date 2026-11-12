Équipe de France : Kylian Mbappé convoqué pour le match contre l’Italie

Ce jeudi, la France défie l’Italie à Milan pour la 5e journée de la Ligue des Nations à 20h45. Un sacré choc qui devait se faire sans Kylian Mbappé. «Oui Kylian sera forfait demain, il a ressenti une douleur et on ne prendra pas de risque. C’est regrettable de perdre des joueurs et ça fait partie du jeu. J’espère que ce n’est pas très grave et qu’on l’aura dimanche», avait annoncé son sélectionneur Zinedine Zidane en conférence de presse hier soir.

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Et si on ne devait pas s’attendre de le voir, Kylian Mbappé sera bien au stade Giuseppe-Meazza ce soir. En effet, Sky Italia dévoile que l’attaquant du Real Madrid sera bien dans le groupe tricolore et devrait débuter sur le banc. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il entrera en jeu car légèrement blessé. Zinedine Zidane espérait hier le voir plutôt ce dimanche contre la Turquie.