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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Christophe Dugarry s’enflamme pour les Bleus

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Invité de "Rothen s’enflamme" sur RMC, Christophe Dugarry a annoncé la couleur durant cette Coupe du monde 2026. Après la victoire de l’équipe de France contre le Sénégal (3-1), notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps peuvent aborder sereinement le match face à l’Irak. Et Dugarry est convaincu du potentiel de la sélection tricolore et a même affirmé que "cette équipe allait être championne du monde". Pour l’ancien joueur, c’est l’effectif qui domine la planète. « Elle a des individualités hors normes » a-t-il ajouté.

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Malgré une entame de match plutôt délicate contre les Lions de la Térenga, les Bleus ont réussi à prendre le contrôle du jeu. Le consultant estime d’ailleurs que "la France a besoin de jouer 10-15 minutes pour aller gagner des matchs et cela suffit". D’après lui, sa plus grande force est la réactivité. Contrairement à l’Espagne, qui a entamé son Mondial par un 0-0 face au Cap-Vert, la richesse individuelle des Bleus offre un avantage dans la course au titre mondial selon ses dires.

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