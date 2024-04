OM-Benfica : la réaction à chaud de Pau Lopez

L’Olympique de Marseille l’a fait ! Battu 2-1 par Benfica au match aller, le club phocéen a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa en venant à bout des Aguias aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Une qualification qui fait beaucoup de bien à un club englué au milieu de tableau en Ligue 1. Et à l’issue du match, le héros Pau Lopez ne cachait pas son émotion.

«On est très content surtout pour les supporters. On fait une saison compliquée, mais les supporters méritent ça. On est content de la qualification et du travail de l’équipe. On a tout donné, on avait peu de joueurs on a fait jouer les jeunes. Donc on est content. Cette fois on a eu la chance de remporter cette séance, ce n’est pas que moi. Avec Ruben et le coach, on avait décidé de quoi faire pendant les tirs au but. Cette saison est compliquée, et là c’est très bien d’être en demi-finale. On doit profiter, mais on doit se concentrer sur le championnat car on a encore plusieurs matches», a-t-il confié au micro de M6.