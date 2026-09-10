Illia Zabarny, l’épine plantée dans le pied du PSG

En voyant le PSG débourser plus de 60 M€ pour un solide gaillard ukrainien évoluant à Bournemouth, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Marquinhos à moyen terme. Le Brésilien vieillissant allait gentiment céder sa place à son successeur annoncé. Résultat un peu plus d’un an plus tard, le capitaine du PSG est toujours indispensable et chaque supporter du PSG tremble en voyant Zabarnyi titulaire un soir de match, peu importe l’adversaire.

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Mercredi soir, face à une opposition faible, celle du Slovan Bratislava, le défenseur ukrainien a encore réussi à se mettre en évidence de la pire des manières. En se faisant déposer, presque comme un cadet, par Camara, auteur du seul but slovaque de la partie. Il n’y a pas d’erreur flagrante de Zabarnyi, juste l’expression d’un défenseur plus limité que l’on ne pensait. Sa gestuelle lourde et sa lenteur pour se retourner en font une victime de choix pour n’importe quel attaquant un peu vif.

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Le PSG manque de solutions à ce poste

Et si l’on se remémore ses prestations de sa première saison au PSG, on trouve ce genre d’actions à foison. Zabarnyi a évidemment des qualités dans le duel et dans le jeu aérien, mais il souffre trop dans les un contre un face à des joueurs rapides et a du mal dans la gestion de la profondeur, capitale dans le jeu parisien tant la défense évolue haut sur le terrain. Noté 3 par Foot Mercato, L’Equipe et Le Parisien pour sa prestation d’hier, il est souvent condamné pour une action qui révèle les mêmes carences.

Par conséquent, le PSG en est réduit à espérer que son capitaine Marquinhos, âgé de 32 ans, soit apte pour les grands rendez-vous de la saison. Ce qui représente quand même un risque majeur, que Luis Enrique a su appréhender la saison passée. Clairement, les adversaires du PSG ont bien ciblé le point faible de la défense parisienne et savent l’exploiter. Zabarnyi devra réussir à gommer ses erreurs récurrentes, sous peine de voir un concurrent direct arriver plus vite que prévu.