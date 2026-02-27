Real Madrid : Kylian Mbappé est dans l’impasse totale avec sa blessure

Tout est parti d’un match contre le Celta de Vigo, au début du mois de décembre. L’IRM révèle une atteinte du ligament latéral externe du genou gauche pour Kylian Mbappé. Bien qu’il soit annoncé out pour 3 semaines, le Français revient plus tôt que prévu. Et alors qu’on pensait qu’il avait récupéré assez vite, l’ancien du PSG semble enchaîner les matchs avec des douleurs. Résultat : plus d’un mois plus tard, la lésion n’est toujours pas résorbée. Mardi, incapable de terminer l’entraînement, il a dû jeter l’éponge avant le choc retour contre Benfica.

Depuis le Real Madrid s’inquiète grandement car sa rechute arrive au pire des moments. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent dans deux semaines (Manchester City ou Sporting), le derby madrilène face à l’Atlético dans trois. Et Mbappé, 13 buts en 8 matchs de C1 cette saison, est le joueur le plus important de l’effectif madrilène ou presque. Et pour ne rien arranger, le flou reste entier autour de sa récupération alors qu’Alvaro Arbeloa avait été vague en conférence de presse à ce sujet. « Nous savons ce qu’il a, et ce que nous voulons, c’est qu’il récupère. Ça prendra le temps qu’il faudra. »

Mbappé est coincé par le calendrier

Autre problème, les échéances à venir… pour l’équipe de France. Pour bien soigner sa blessure, une opération serait nécessaire. Mais selon les informations de AS, Mbappé n’a pas l’intention de se faire opérer et refuse catégoriquement cette option. Une chirurgie l’écarterait jusqu’en fin de saison, et avec la Coupe du Monde qui débute le 11 juin aux États-Unis, c’est une option qu’il refuse complètement. Le club et le joueur explorent donc des solutions conservatrices, sous la supervision de Nico Mihic, le médecin-chef du Real, qui consulte également plusieurs spécialistes externes. Problème : aucune date de retour n’est fixée, et personne au sein du club ne peut garantir que cette approche suffira à le remettre sur pied dans les délais espérés.

Ce jeudi, la presse espagnole révélait que sa durée d’absence pourrait finalement être d’un mois et demi et un retour pour la mi-avril. Et même comme ça, sans opération, difficile de penser qu’il pourra revenir rapidement à son meilleur niveau. Car la réalité est que son niveau a clairement chuté par rapport au début de saison. Lui qui avait tenu les Merengues à bout de bras lors du premier semestre est en train de voir sa fin de saison s’effriter avant même les grands rendez-vous. Et si la précipitation de décembre coûtait à Mbappé son Mondial ? C’est là toute la question.