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Ligue 1

L’OM annonce les départs d’Aguerd et d’Hamed Junior Traoré pour se faire soigner

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp
Le Havre Marseille
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Pendant que le Paris Saint-Germain est occupé à savourer une nouvelle qualification en finale de la Ligue des Champions, l’OM est toujours en crise. Hier, nous vous avons d’ailleurs dévoilé sur notre site que le coach, Habib Beye, avait écourté la séance du jour. Il était très agacé par l’attitude de ses joueurs, en particulier celle de Mason Greenwood. Malgré ce contexte explosif, les Phocéens vont tenter de finir la saison tant bien que mal. Dimanche, ils vont se déplacer pour affronter le HAC. Ce sera sans deux joueurs.

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Olympique de Marseille
Communiqué médical de l'Olympique de Marseille.
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«L’Olympique de Marseille informe ce jour que le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale. Nayef Aguerd va rejoindre le Maroc afin de poursuivre son protocole de rééducation en collaboration avec le staff médical de son équipe nationale. De son côté, Hamed Traoré se rendra en Finlande où il sera pris en charge par un spécialiste dans les pathologies des adducteurs en vue d’une intervention chirurgicale. Le club reste en étroite coordination avec les différents staffs médicaux concernés et souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble de ses joueurs en soins», a précisé l’OM dans un communiqué de presse officiel ce jeudi matin.

Pub. le - MAJ le
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