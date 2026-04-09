OM : le point médical avant d’affronter le FC Metz

Devant défier le FC Metz ce vendredi à 21h05 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se présentera ainsi sans trois joueurs à caractère défensif. C’est notamment le cas de CJ Egan-Riley qui s’est blessé contre l’AS Monaco sur le but de Folarin Balogun lors de la défaite 2-1.

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Victime d’une blessure au quadriceps gauche, l’ancien de Burnley est en phase de rééducation. Déjà absents pour cette rencontre, Nayef Aguerd et Geoffrey Kondogbia ne seront pas là aussi contre les Grenats. Le défenseur marocain est en rééducation suite à une intervention chirurgicale quand le second récupère d’une blessure au quadriceps gauche.