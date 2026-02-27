PSG : Vitinha répond cash à un retour au FC Porto

Formé à Porto avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d’euros, Vitinha (26 ans) reste très attaché à son club de cœur. S’il affirme garder la tête froide sur le plan professionnel, son attachement sentimental au FC Porto demeure intact. Dans un reportage avec le média portugais Canal 11, le milieu parisien a laissé la porte ouverte à un possible retour à l’avenir dans son club formateur.

Interrogé sur le sujet, le milieu portugais a livré une réponse sincère sur son avenir : «Rationnellement, je n’y pense pas ! Émotionnellement, oui, j’y pense à 100 % !». Une déclaration qui ne manquera pas de faire vibrer les supporters des Dragons…