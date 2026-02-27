Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : Vitinha répond cash à un retour au FC Porto

Par Samuel Zemour
1 min.
Vitinha, buteur avec le PSG @Maxppp

Formé à Porto avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d’euros, Vitinha (26 ans) reste très attaché à son club de cœur. S’il affirme garder la tête froide sur le plan professionnel, son attachement sentimental au FC Porto demeure intact. Dans un reportage avec le média portugais Canal 11, le milieu parisien a laissé la porte ouverte à un possible retour à l’avenir dans son club formateur.

Canal 11
Será que voltaremos a ver o Vitinha no FC Porto? 🔮👀

𝙎𝙊𝙇𝙏𝙄𝙉𝙃𝙊𝙎 𝙋𝙀𝙇𝙊 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 com Vitinha:

📌 1.º episódio: 04/03 & 2.º episódio: 05/03 🎬🌎

Um exclusivo 11.

#Canal11 #FutebolEmPortuguês @tapairportugal
Voir sur X

Interrogé sur le sujet, le milieu portugais a livré une réponse sincère sur son avenir : «Rationnellement, je n’y pense pas ! Émotionnellement, oui, j’y pense à 100 % !». Une déclaration qui ne manquera pas de faire vibrer les supporters des Dragons…

