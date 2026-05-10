PSG - Brest : Désiré Doué, une 100e en sauveur !

Quelques jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a confirmé son état de grâce face au Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1. Si Luis Enrique espérait «un grand match» pour la dernière de la saison au Parc des Princes, le club de la capitale s’est finalement contenté du strict minimum : une victoire 1 but à 0 au terme d’une soirée marquée par les 10 ans du Collectif Ultras Paris et la présentation officielle du nouveau maillot domicile. Remplaçant au coup d’envoi de ce PSG-Brest, Désiré Doué a lui fêté sa 100e apparition sous la (nouvelle) tunique du Paris Saint-Germain de la plus belle des manières.

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Une entrée décisive

Entré à l’heure de jeu après 60 minutes poussives du club de la capitale, l’ancien Rennais a, en effet, libéré les siens offrant au passage une victoire déterminante dans la course au titre. Rapidement en vue, celui qui a oscillé entre l’aile droite, l’axe et une position de milieu relayeur n’a cessé de faire mal à une défense brestoise jusqu’alors bien en place. Toujours aussi juste techniquement et bien décidé à rendre sa soirée encore plus symbolique, le numéro 14 français s’est d’abord illustré en percutant l’arrière-garde du SB29, tout en orientant parfaitement le jeu, à l’image de cette sublime transversale vers Khvicha Kvaratskhelia.

Recherché par ses partenaires, mobile et dans le bon tempo - à l’instar des entrants - le droitier d’1m81 libérait finalement le Parc des Princes dans les derniers instants. Après une nouvelle vague de tirs parisiens, le Golden Boy percutait, éliminait deux adversaires et enchaînait d’une frappe limpide dans le petit filet qui trompait Coudert, impuissant (1-0, 83e). Acclamé lors de son entrée en jeu, adulé lors de sa célébration, Doué permettait ainsi au PSG de sécuriser (quasiment) le 14e de champion de France du club, qui dispose de six points d’avance et de 15 buts d’avance au goal-average sur le RC Lens.

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Doué est aux anges

Présent au micro de Ligue 1+ après ce succès arraché, le héros du soir savourait logiquement : «c’est top. On est resté sérieux du début à la fin. C’est très important de gagner à la maison. C’est magnifique de faire mon 100e match au Paris Saint-Germain. Merci aux supporters qui nous ont poussé toute la saison, aussi à l’extérieur. C’était important de bien finir», lançait le jeune prodige du football français. Quelques minutes plus tard, lors de son passage en zone mixte, l’international tricolore (6 sélections, 2 buts) détaillait un peu plus cette soirée de rêve. «C’était très important de gagner, on a fait un match très sérieux, on a eu un bon état d’esprit. Si on peut être champion ce soir, on veut l’être, on sait qu’il y a cette différence de buts mais il faudra aller à Lens avec le même sérieux, avec l’envie de gagner et pareil contre le Paris FC».

Et d’ajouter : «à titre personnel, ce n’est que du bonheur, je m’épanouis ici, je progresse et j’espère faire encore beaucoup, beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain. Parmi les moments marquants depuis mon arrivée, il y a forcément cette finale de Ligue des Champions sans rien vous cacher mais il y a aussi d’autres moments, au quotidien, je m’épanouis d’aller à l’entraînement, de jouer avec ses joueurs, on est un vrai collectif et c’est pour ça que je joue au football depuis que je suis petit. Je suis très heureux et j’ai envie de continuer de progresser et de grandir ici».

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Pour rappel, depuis ses débuts dans la Ville Lumière, Désiré Doué a remporté 1 Ligue des Champions (2025), 1 Coupe Intercontinentale (2025), 1 Supercoupe de l’UEFA (2025), 1 Ligue 1 (2025), 1 Coupe de France (2025) et 2 Trophées des Champions (2025, 2026), le tout en compilant 29 buts et 26 passes décisives. Nommé pour le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1, Doué est par ailleurs le joueur né en 2005 ou après depuis la saison 2024-2025 le plus performant de Ligue 1 avec 21 contributions directes (12 buts et 9 passes décisives). Il devance ainsi Matias Fernandez-Pardo (19) et Malick Fofana (12). Un atout de taille pour le PSG, plus que jamais en route pour signer une nouvelle saison historique.