La liste de la Turquie, future adversaire de la France, avec Güler et un ancien de l’OM

Après une Coupe du Monde ratée, la Turquie compte revenir de plus fort. Pour ce faire, Vincenzo Montella a choisi de mixer cadres et sang neuf pour aborder la Ligue des Nations lors de cette trêve internationale de trois semaines. Parmi les 29 joueurs retenus aux côtés d’Arda Güler ou Kerem Aktürkoglu, quatre éléments honorent leur toute première convocation : Adil Demirbag, l’ancien de l’OM Bartug Elmaz, Melih Kabasakal et Ilhan Fakili.

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Pour rappel, lors de cette phase de groupes de Ligue des Nations, la Turquie fera face à plusieurs cadors du Vieux Continent que sont la France, l’Italie et la Belgique. L’objectif sera de se maintenir en Ligue A et éventuellement d’accrocher une place parmi les deux premiers du groupe pour se qualifier en quarts de finale du tournoi. Le premier match sera à Istanbul vendredi prochain (20h45) contre les Bleus pour la première de Zinedine Zidane.