Le Havre : après Digard, le président Jean-Michel Roussier sur le départ

C’est une véritable révolution culturelle qui se profile au Havre. Alors que l’actionnaire majoritaire du club, Blue Crow Sports Group, a décidé de limoger l’entraîneur Didier Digard, c’est désormais le président normand Jean-Michel Roussier qui serait sur le point de faire ses valises.

La suite après cette publicité

Président du club doyen depuis 2022 après un passage à Nancy, l’homme de 71 ans serait sur le départ d’après les informations de Foot Normand. Avec le départ à Caen cet été de l’ex-directeur sportif Mathieu Bodmer, ce sont trois acteurs majeurs du succès havrais de la saison dernière qui quitteraient le navire en l’espace de six mois. Pour rappel, le HAC est dernier de Ligue 1 avec 2 points pris en 9 journées.