Bernardo Silva a trouvé un accord total avec un club !

Cette free agency 2026 est particulièrement intéressante, avec plusieurs joueurs assez cotés sur le marché qui peuvent s’engager librement avec leur futur club. Et en année de Coupe du Monde, beaucoup d’entre eux souhaitent régler au plus vite leur avenir pour se concentrer sur ce rendez-vous en terres américaines avec leur sélection. Ibrahima Konaté a par exemple déjà donné son accord au Real Madrid, et deviendra joueur merengue si Florentino Pérez est réélu président du club.

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Le cas Bernardo Silva est lui aussi au cœur de l’actualité, avec de nombreux clubs qui souhaitent enrôler l’international portugais. Depuis le début, celui qui a été le playmaker de Manchester City pendant presque une décennie a été très clair : pas de Major League Soccer ou de Saudi Pro League ; il souhaite rester en Europe, dans un championnat compétitif.

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Il ne manque plus qu’une chose…

Aussi convoité par l’Atlético de Madrid, il aurait déjà trouvé un accord total avec… le FC Barcelone. Tout est réglé avec le champion d’Espagne en titre, comme l’indique la Cadena SER. Le salaire, la prime à la signature, la durée du contrat, le Barça et le joueur se sont mis d’accord sur tous les points, alors qu’Hansi Flick a aussi validé son arrivée.

Il n’y a qu’un petit point qui bloque : l’entraîneur allemand du Barça souhaite d’abord faire un peu de ménage dans l’effectif et veut un ou plusieurs départs avant d’accueillir Bernardo Silva. La radio espagnole évoque les noms de Roony Bardghji et Marc Casado comme potentiels partants dans les jours à venir, eux qui sont d’ailleurs annoncés en Ligue 1, du côté de l’AS Monaco, avec un Jorge Mendes qui travaille main dans la main avec les deux clubs. Affaire à suivre…